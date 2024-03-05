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Українці в лютому купили майже 5,7 тисячі нових машин: названо лідерів ринку

Вівторок 05 березня 2024 04:12
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Українці в лютому купили майже 5,7 тисячі нових машин: названо лідерів ринку Фото: українці в лютому купили майже 5,7 тисяч нових машин (renault.com.ua)
Автор: Константин Широкун

У лютому українці придбали майже 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. У порівнянні з лютим 2023 року ринок нових легкових авто збільшився на 51%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укравтопром.

Найкращий результат місяця продемонструвала Toyota з показником у 858 проданих авто. Це на 70% більше, ніж торік. Другою за кількістю проданих машин була компанія Renault - 706 штук (64%). На третьому місці опинився Volkswagen із 472 проданими машинами (+53%). Також у ТОП-5 місяці потрапили: Skoda – 452 машин (+38%) та Peugeot – 348 штук (+364%).

Бестселером лютого на українському ринку вже кілька місяців поспіль залишається кросовер Renault Duster. Загалом, з початку року вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тисяч нових легкових авто, що у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

П'ятірка найпопулярніших авто українського ринку у лютому виглядає так:

  • Renault Duster – 603 штук.
  • Toyota RAV-4 – 298 штук.
  • Volkswagen ID.4 – 257 штук.
  • Peugeot 301 – 196 штук.
  • Skoda Scala – 156 штук.

Український ринок автомобілів у 2024 році

Українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто. Стосовно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.

Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниці. На третьому місці в рейтингу найпопулярніших авто в Україні закріпився Volkswagen з результатом 476 машин.

За весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.

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