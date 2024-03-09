Українці за лютий придбали майже чотири тисячі електромобілів: названо лідерів ринку

У лютому українці придбали 3924 електромобілі. Порівняно з минулим лютим, попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів, як і минулого року, становила 24%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів складали легкові авто – 3881 штук, серед них нових – 926 авто та 2955 машин з пробігом. При цьому з 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 автомобілі.

У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 - 257 штук;

BYD Song Plus – 104 штуки;

Honda eNS1 - 96 штук;

Nissan Ariya - 71 штука;

Honda M-NV – 49 штук.

Серед найпопулярніших вперше зареєстрованих в Україні старих електромобілів лідерами були такі моделі:

Nissan Leaf – 416 од.;

Tesla Model 3 – 380 од.;

Tesla Model Y -279 од.;

Volkswagen e-Golf -210 од.;

Hyundai Kona Electric-161 од.

Усього з початку року в Україні було зареєстровано понад 7,5 тисячі електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Український ринок автомобілів у 2024 році

Українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто. Стосовно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.

Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниці. На третьому місці в рейтингу найпопулярніших авто в Україні закріпився Volkswagen з результатом 476 машин.

За весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.