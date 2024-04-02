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Українці у квітні придбали майже сім тисяч нових авто: названо лідерів ринку

Фото: українці у квітні придбали майже сім тисяч нових авто (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Попит на нові легковики в Україні продовжує зростати. У березні в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що в півтора разу більше ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укравтопром".

Лідером продажів минулого місяця стала компанія Toyota з результатом у 1021 авто (+58%). Другий результат у Renault – 955 одиниць (+118%). Skoda закінчила місяць із показником у 452 проданих машини (+31%), що дозволило їй зайняти третє місце рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen – 444 штук (+3%), а замикає п'ятірку лідерів у березні BMW – 381 одиниця (+7%).

Варто відзначити, що вже який місяць поспіль автомобілем, що найбільше продається, залишається бюджетний кросовер Renault Duster, яких за місяць продали 920 екземплярів.

Усього за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тисячі нових легкових автомобілів, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Український ринок автомобілів у 2024 році

Українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто. Стосовно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.

У лютому українці купили майже 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. У порівнянні з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%. При цьому за весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.

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