Українці у квітні придбали майже сім тисяч нових авто: названо лідерів ринку

Лідером продажів минулого місяця стала компанія Toyota з результатом у 1021 авто (+58%). Другий результат у Renault – 955 одиниць (+118%). Skoda закінчила місяць із показником у 452 проданих машини (+31%), що дозволило їй зайняти третє місце рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen – 444 штук (+3%), а замикає п'ятірку лідерів у березні BMW – 381 одиниця (+7%).

Варто відзначити, що вже який місяць поспіль автомобілем, що найбільше продається, залишається бюджетний кросовер Renault Duster, яких за місяць продали 920 екземплярів.

Усього за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тисячі нових легкових автомобілів, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.