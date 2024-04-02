RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы в апреле приобрели почти семь тысяч новых авто: названы лидеры рынка

Фото: украинцы в апреле приобрели почти семь тысяч новых авто (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Спрос на новые легковые авто в Украине продолжает расти. В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем годом ранее.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтопром".

Лидером продаж в прошлом месяце стала компания Toyota с результатом в 1021 авто (+58%). Второй результат у Renault – 955 единиц (+118%). Skoda закончила месяц с показателем в 452 проданных машины (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen – 444 штук (+3%), а замыкает пятерку лидеров в марте BMW – 381 единиц (+7%).

Стоит отметить, что уже который месяц подряд самым продаваемым автомобилем остается бюджетный кроссовер Renault Duster, которых за месяц продали 920 экземпляров.

Всего за первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинский рынок автомобилей в 2024 году

Украинцы в январе 2024 года приобрели около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей, это на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.

В феврале украинцы купили почти 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. В сравнении с февралем 2023 года, рынок увеличился на 51%. При этом за весь прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокToyota Motor CorpSkodaRenaultVolkswagenBMW