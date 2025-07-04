Українці за кордоном: скільки зараз біженців, як вони живуть і що з роботою

Національний банк України вивчає проблематику масштабної міграції українців від початку повномасштабного вторгнення РФ. Нещодавно у державній інституції розповіли, яка кількість біженців перебуває за кордоном, як їм живеться в нових умовах, а також яку роль відіграють наші громадяни в економіках інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.

Скільки українських мігрантів перебувають за кордоном

Згідно з результатами нового дослідження Нацбанку, станом на кінець травня 2025 року поза межами України через повномасштабну війну перебуває близько 5,6 млн українських мігрантів (без урахування тих, які перебувають у РФ).

При цьому статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мають близько 4,2 млн із них.

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців (UNHCR), найбільше статусів тимчасового захисту серед європейських країн українцям надали:

Німеччина (близько 1,2 млн осіб);

Польща (близько 994 тис. осіб);

Чехія (близько 374 тис. осіб);

Велика Британія (близько 254 тис. осіб)

Іспанія (близько 241 тис.).

Ситуація з українськими біженцями у різних країнах (карта: data.unhcr.org)

Що відомо про працевлаштування біженців з України

У порівнянні з даними за 2023 рік, сьогодні рівень зайнятості українських мігрантів значно виріс у більшості країн (підвищившись на 9 відсоткових пунктів на регіональному рівні до 64%).

"Це лише на 7 в. п. нижче від еквівалентно зваженого середнього значення для населення приймаючих країн", - уточнили в НБУ.

Зазначається також, що:

найнижчі рівні зайнятості фіксуються в країнах, які забезпечують високі соціальні виплати;

більшість людей із тимчасовим захистом досі працюють на низькокваліфікованих посадах.

За даними Нацбанку, ускладнюють інтеграцію українців на ринку праці:

мовний бар'єр;

невідповідність кваліфікацій.

Якими є витрати біженців з України в інших країнах

Дослідження НБУ свідчить про те, що зростаючий рівень зайнятості українських мігрантів зумовлює скорочення їхніх витрат з українських карток за кордоном.

Так, середньомісячні обсяги операцій наших громадян у торгівельних мережах впродовж I кварталу скоротилися:

з 550 млн доларів (у 2024 році);

до 485 млн доларів (у 2025 році).

Уточнюється, що на обсяги витрат у різних країнах впливають відмінності:

у рівні соціальних виплат;

у рівні зайнятості українців.

"Наприклад, у Німеччині перебувають 20% українських мігрантів. Водночас на них припадає лише 10% від усіх розрахунків українськими платіжними картками за кордоном", - розповіли у Нацбанку.

У Польщі при цьому здійснюється близько 20% загальних витрат, а в Іспанії - 8%.

Повідомляється також, що обсяги зняття готівки за кордоном перебувають на стабільному рівні з липня 2023 року.

"Цьому посприяли як заходи фінансового моніторингу та валютного нагляду, так і звуження різниці між офіційним та готівковим курсами, що звело нанівець "картковий туризм", - пояснили в НБУ.

Як українці впливають на економіку країн-партнерів

Згідно з результатами дослідження Нацбанку, зростання зайнятості українських мігрантів:

з одного боку - забезпечує відновлення їхніх доходів майже до рівня до повномасштабного вторгнення;

з іншого - позитивно впливає на ВВП та бюджет країн-реципієнтів.

"Ба більше, роль мігрантів в економіках цих країн зростає як завдяки активній участі в місцевих ринках праці, так і через високі обсяги споживчих витрат", - підсумували в НБУ.

Публікація Національного банку України (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)