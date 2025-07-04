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Украинцы за границей: сколько сейчас беженцев, как они живут и что с работой

Пятница 04 июля 2025 07:30
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Украинцы за границей: сколько сейчас беженцев, как они живут и что с работой Война заставляет украинцев спасаться за границей и приспосабливаться к новым условиям (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный банк Украины изучает проблематику масштабной миграции украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ. Недавно в государственной институции рассказали, какое количество беженцев находится за рубежом, как им живется в новых условиях, а также какую роль играют наши граждане в экономиках других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

Сколько украинских мигрантов находятся за границей

Согласно результатам нового исследования Нацбанка, по состоянию на конец мая 2025 года за пределами Украины из-за полномасштабной войны находится около 5,6 млн украинских мигрантов (без учета тех, которые находятся в РФ).

При этом статус временной защиты в Европейском Союзе имеют около 4,2 млн из них.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), больше всего статусов временной защиты среди европейских стран украинцам предоставили:

  • Германия (около 1,2 млн человек);
  • Польша (около 994 тыс. человек);
  • Чехия (около 374 тыс. человек);
  • Великобритания (около 254 тыс. человек)
  • Испания (около 241 тыс.).

Украинцы за границей: сколько сейчас беженцев, как они живут и что с работойСитуация с украинскими беженцами в разных странах (карта: data.unhcr.org)

Что известно о трудоустройстве беженцев из Украины

По сравнению с данными за 2023 год, сегодня уровень занятости украинских мигрантов значительно вырос в большинстве стран (повысившись на 9 процентных пунктов на региональном уровне до 64%).

"Это лишь на 7 п.п. ниже эквивалентно взвешенного среднего значения для населения принимающих стран", - уточнили в НБУ.

Отмечается также, что:

  • самые низкие уровни занятости фиксируются в странах, которые обеспечивают высокие социальные выплаты;
  • большинство людей с временной защитой до сих пор работают на низкоквалифицированных должностях.

По данным Нацбанка, затрудняют интеграцию украинцев на рынке труда:

  • языковой барьер;
  • несоответствие квалификаций.

Каковы расходы беженцев из Украины в других странах

Исследование НБУ свидетельствует о том, что растущий уровень занятости украинских мигрантов приводит к сокращению их расходов с украинских карточек за рубежом.

Так, среднемесячные объемы операций наших граждан в торговых сетях в течение I квартала сократились:

  • с 550 млн долларов (в 2024 году);
  • до 485 млн долларов (в 2025 году).

Уточняется, что на объемы расходов в разных странах влияют различия:

  • в уровне социальных выплат;
  • в уровне занятости украинцев.

"Например, в Германии находятся 20% украинских мигрантов. В то же время на них приходится лишь 10% от всех расчетов украинскими платежными карточками за границей", - рассказали в Нацбанке.

В Польше при этом осуществляется около 20% общих расходов, а в Испании - 8%.

Сообщается также, что объемы снятия наличных за рубежом находятся на стабильном уровне с июля 2023 года.

"Этому поспособствовали как меры финансового мониторинга и валютного надзора, так и сужение разницы между официальным и наличным курсами, что свело на нет "карточный туризм", - объяснили в НБУ.

Как украинцы влияют на экономику стран-партнеров

Согласно результатам исследования Нацбанка, рост занятости украинских мигрантов:

  • с одной стороны - обеспечивает восстановление их доходов почти до уровня до полномасштабного вторжения;
  • с другой - положительно влияет на ВВП и бюджет стран-реципиентов.

"Более того, роль мигрантов в экономиках этих стран растет как благодаря активному участию в местных рынках труда, так и из-за высоких объемов потребительских расходов", - подытожили в НБУ.

Украинцы за границей: сколько сейчас беженцев, как они живут и что с работойУкраинцы за границей: сколько сейчас беженцев, как они живут и что с работойПубликация Национального банка Украины (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Напомним, ранее глава посольства Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил, что наши сограждане являются важной частью польского общества и объяснил, как украинцы влияют на экономику страны.

Кроме того, мы рассказывали, где в Европе украинцев стало больше, а из каких стран беженцы массово выезжают.

Читайте также, что может измениться для украинских беженцев в Швейцарии и для кого именно.

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