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Чи змінять умови для українських біженців у Польщі: що каже посол

Четвер 03 липня 2025 15:14
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Чи змінять умови для українських біженців у Польщі: що каже посол Громадяни України стали важливою частиною суспільства Польщі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українці є важливою частиною польського суспільства та мають реальний вплив на ВВП Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова очільника посольства Польщі в Україні Пьотра Лукасевича в інтерв'ю "Укрінформу".

Що відомо про вплив українців на економіку Польщі

За словами посла, у період між 2008 і 2019 роками близько 13% польського ВВП було створено саме українцями.

Йдеться про тих із наших співгромадян, які проживали та працювали у Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, провадили власний бізнес, ставали членами місцевих громад.

"Це - реальний економічний вплив української меншини в Польщі", - наголосив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні.

Згідно з його інформацією, від моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році "зростання ВВП на 2,7% в принципі відбулося завдяки українським біженцям".

"80% з них мають нормальну роботу, сплачують податки. Тож це - вагомі економічні дані, які підтверджують тезу про те, що українці є частиною нашого суспільства. Дуже цінною та дуже важливою частиною. І до них слід ставитися відповідно", - пояснив Лукасевич.

Чи варто українцям в Польщі готуватись до змін

Очільник посольства Польщі в Україні нагадав, що (наскільки йому відомо) "у кожній нормальній країні соціальна політика підлягає коригуванню з метою підвищення ефективності".

"Але у певному сенсі це - не про кардинальні зміни. Я не думаю, що відбудеться якась кардинальна зміна, в тому числі для українців, які проживають у Польщі", - розповів він.

Лукасевич зауважив, що до громадян України "досі ставляться як до біженців, які потребують підтримки".

"Особливо... до найбільш вразливих. І їм досі дозволено користуватися соціальними послугами, які пропонуються громадянам Польщі", - додав експерт.

Насамкінець він висловив упевненість в тому, що "на горизонті немає жодних драматичних змін".

"Окрім деяких незначних коригувань, які є цілком нормальними в соціальній політиці будь-якої країни Європейського Союзу", - підсумував посол.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекати українським біженцям в Польщі після виборів.

Крім того, ми пояснювали, як поляки ставляться до наших громадян і чи хочуть українці залишатися жити в Польщі.

Читайте також, що може змінитись для українських біженців у Швейцарії та для кого саме.

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