Українці за кордоном можуть втратити доступ до держжитла та виплат: є важлива умова

В Ірландії частина українців ризикує втратити державне житло та соціальну підтримку - понад 100 громадських організацій звернулись до уряду з попередженням про можливі наслідки таких змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.
Йдеться про українців з інвалідністю, які отримують державне забезпечення житлом у межах статусу тимчасового захисту. Коаліція зі 121 організації попередила, що заплановані зміни можуть поставити цю вразливу групу перед вибором - житло чи фінансова допомога.
За словами Форуму громадянського суспільства України, скасування державного забезпечення житлом одночасно зі зниженням щомісячної виплати тим, хто приймає українських біженців у себе, стало "вкрай руйнівним, контрпродуктивним і повторно травмуючим" для людей на тлі триваючої війни.
Найгостріша частина проблеми стосується допомоги по інвалідності (Disability Allowance): людей можуть змусити офіційно відмовитись від цієї фінансової підтримки в обмін на продовження доступу до державного житла.
За даними форуму, мешканцям також повідомляли, що отримання деяких соціальних виплат можуть розцінити як доказ вразливості під час визначення права на подальше проживання, а деяким казали, що саме продовження державного забезпечення житлом може вплинути на право отримувати ці виплати.
У зверненні зазначається, що людей, яким продовжать надання житла, можуть переселити в інші частини країни, порушуючи доступ до медичної допомоги, послуг для людей з інвалідністю та вже налагоджених мереж підтримки.
Родини також можуть розділити, якщо людині з інвалідністю дозволять залишитись у державному житлі, а родичів, які надають щоденну підтримку, змусять виїхати. За словами організацій, це спричинить "суттєве порушення неформальних механізмів догляду".
Нагадаємо, подібні обмеження для біженців вводять й інші країни Європи. Раніше Британія зобов'язала частину біженців повертати державі кошти, витрачені на їхнє утримання під час розгляду заяв на притулок.
Водночас для тих українців, хто натомість планує повернутись з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа "Додому" - вона допомагає скласти покроковий план дій, від пошуку житла до навчання дітей.
Раніше в Раді Європи розповідали, як українських біженців намагаються "витискати" з ЄС.