RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украинцы за рубежом могут потерять доступ к госжилью и выплатам: есть важное условие

07:37 04.08.2026 Вт
2 мин
Людей могут поставить перед выбором - жилье или финансовая помощь
aimg Екатерина Коваль
Фото: правозащитники предупреждают о рисках для уязвимых категорий украинцев (Getty Images)

В Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье и социальную поддержку - более 100 общественных организаций обратились к правительству с предупреждением о возможных последствиях таких изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Главное

  • в Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье;
  • речь идет о людях с инвалидностью;
  • условие: человека могут вынудить отказаться от финансовой помощи в обмен на жилье;

Кого именно касается проблема

Речь идет об украинцах с инвалидностью, получающих государственное обеспечение жильем в рамках статуса временной защиты. Коалиция из 121 организации предупредила, что запланированные изменения могут поставить эту уязвимую группу перед выбором - жилье или финансовую помощь.

По словам Форума гражданского общества Украины, отмена государственного обеспечения жильем одновременно со снижением ежемесячной выплаты тем, кто принимает украинских беженцев у себя, стала "крайне разрушительной, контрпродуктивной и повторно травмирующей" для людей на фоне продолжающейся войны.

В чем именно состоит ключевое условие

Острая часть проблемы касается пособия по инвалидности (Disability Allowance): людей могут заставить официально отказаться от этой финансовой поддержки в обмен на продление доступа к государственному жилью.

По данным форума, жителям также сообщали, что получение некоторых социальных выплат могут расценить как доказательство уязвимости при определении права на дальнейшее проживание, а некоторым говорили, что именно продление государственного обеспечения жильем может повлиять на право получать эти выплаты.

Чем это чревато семьям

В обращении отмечается, что людей, которым продолжат предоставление жилья, могут переселить в другие части страны, нарушая доступ к медицинской помощи, услугам для людей с инвалидностью и уже отлаженным сетям поддержки.

Семьи могут разделить, если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а родственников, оказывающих ежедневную поддержку, заставят уехать. По словам организаций, это повлечет за собой "существенное нарушение неформальных механизмов ухода".

Напомним, подобные ограничения для беженцев вводятся и другими странами Европы. Ранее Британия обязала часть беженцев возвращать государству средства, потраченные на их содержание при рассмотрении заявлений в убежище.

В то же время для тех украинцев, кто планирует вернуться из-за границы, заработала специальная платформа "Домой" - она помогает составить пошаговый план действий, от поиска жилья до обучения детей.

Ранее в Совете Европы рассказывали, как украинские беженцы пытаются "выжимать" из ЕС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИрландияВыплатыЖилье