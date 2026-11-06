Пенсії по втраті годувальника: чи забирають виплати через роботу

Працевлаштування не позбавляє студента виплати по втраті годувальника. Але є дві умови: форма навчання і вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Така пенсія належить дітям померлого годувальника, які навчаються на денній формі. Це можуть бути школа, професійно-технічний заклад або заклад вищої освіти.

Право на виплату визначає Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Гроші виплачують до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Для дітей-сиріт виплата зберігається до 23 років. При цьому не має значення, навчаються вони зараз чи ні.

Офіційна робота і заробітна плата на право отримувати цю пенсію не впливають.

Студент денної форми, якому ще немає 23 років, продовжує отримувати призначену виплату в повному обсязі, навіть якщо працює.

Як повідомляло РБК-Україна, пенсіонери мають протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни.

Серед таких змін - працевлаштування, реєстрація ФОП, зміна прізвища та виїзд за межі України.

Якщо не повідомити вчасно, пенсію можуть перерахувати, а частину грошей доведеться повернути.