Українці інвестували у виробника дронів Vyriy Industries мільярд гривень: чому це важливо

Inzhur MilTech почав приймати інвестиції з 13 серпня. Прогнозована середньорічна проста дохідність фонду Inzhur MilTech за три роки становить 25-29% у гривні. Це єдиний фінансовий інструмент, який відкрив українцям можливість вкладати кошти у конкретного оборонного виробника з таким рівнем дохідності.

Для Vyriy Industries планують залучити до 5 млрд грн до кінця 2026 року, із них до 4 млрд грн – від роздрібних інвесторів. Інвестувати у фонд можна до 31 грудня 2026 року від 1 000 грн.

Як працюють інвестиції у виробництво дронів

Vyriy Industries випустила корпоративні облігації, а Inzhur виступив андеррайтером, тобто організатором їх розміщення. Українці купують сертифікати фонду Inzhur MilТech, а фонд об'єднує їхні внески та вкладає кошти в облігації виробника.

Такий спосіб залучення обрали через законодавчі обмеження. Фінансова інформація Vyriy Industries засекречена відповідно до наказу Міноборони, тому компанія не може провести публічний випуск облігацій.

Водночас приватне розміщення за законом доступне не більш як 150 інвесторам. Фонд дає змогу об’єднати невеликі внески тисяч людей в одну велику інвестицію.

Як мільярд допомагає масштабувати виробництво

Залучені гроші поповнюють обіговий капітал Vyriy Industries. Компанія зможе заздалегідь закуповувати більше комплектуючих, частина з яких потребує передоплати, виконувати більше контрактів і нарощувати постачання дронів.

Перед запуском Inzhur проаналізував фінансову звітність Vyriy Industries за 2024, 2025 роки та перше півріччя 2026 року.

14 серпня рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" присвоїло компанії та її облігаціям довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB зі стабільним прогнозом.

Рейтинг оновлюватиметься щокварталу. За результатами 2026 року фінансову звітність, зокрема вартість активів Inzhur MilTech, оцінить Deloitte.

Як почати інвестувати в безпілотники

Щоб проінвестувати у Vyriy Industries, потрібно верифікуватися та відкрити рахунок у застосунку Inzhur за допомогою Дії або BankID, обрати фонд Inzhur MilTech і купити сертифікати фонду.

Вийти з інвестиції можна в будь-який момент. Фонд викупить сертифікати за актуальною ціною продажу згідно з умовами та зарахує кошти. Заявлений строк – до 3 годин робочого дня. Детальніше про такі інвестиції можна прочитати на сторінці фонду Inzhur MilTech.

Що відомо про Inzhur та Vyriy Industries

Inzhur – це інвестиційна компанія, з якою українці та українки інвестують у прибуткові реальні об'єкти фондів нерухомості, державні цінні папери або конкретні оборонні підприємства, щоб пасивно заробляти на цьому.

Засновник і СЕО компанії – підприємець і інвестор Андрій Журжій. Станом на 1 вересня 2026 року в Inzhur уже інвестували понад 123 тис співвласників, а загальна вартість активів фондів перевищила 8,5 млрд грн. Ще понад 3,5 млрд грн знаходяться у портфелях інвесторів Inzhur у ОВДП.

Vyriy Industries – українська Defense Tech компанія, що розробляє та серійно виробляє автономні системи для роботи в реальних бойових умовах. Компанія створює цілісну екосистему рішень, сформовану на основі практичного досвіду війська, для закриття ключових місій на фронті – розвідки, зв’язку, ураження та логістики.

Vyriy співпрацює з понад 200 підрозділами Сил оборони України, що дозволяє швидко оновлювати продукти відповідно до потреб фронту. Продуктова лінійка компанії включає ударні FPV-системи, БпЛА літакового типу, наземні роботизовані комплекси, наземні станції керування та повітряні ретранслятори. Компанія є резидентом Дія.City.