Украинцы инвестировали в производителя дронов Vyriy Industries миллиард гривен: почему это важно

Inzhur MilTech начал принимать инвестиции с 13 августа. Прогнозируемая среднегодовая простата доходность фонда Inzhur MilTech за три года составляет 25-29% в гривне. Это единственный финансовый инструмент, открывший украинцам возможность вкладывать средства у конкретного оборонного производителя с таким уровнем доходности.

Для Vyriy Industries планируют привлечь до 5 млрд грн до конца 2026 года, из них до 4 млрд грн от розничных инвесторов. Инвестировать в фонд можно до 31 декабря 2026 от 1 000 грн.

Как работают инвестиции в производство дронов

Vyriy Industries выпустила корпоративные облигации, а Inzhur выступил андеррайтером, то есть организатором их размещения. Украинцы покупают сертификаты фонда Inzhur Miltech, а фонд объединяет их взносы и вкладывает средства в облигации производителя.

Такой способ привлечения избрали из-за законодательных ограничений. Финансовая информация Vyriy Industries засекречена в соответствии с приказом Минобороны, поэтому компания не может провести публичный выпуск облигаций.

В то же время, частное размещение по закону доступно не более 150 инвесторам. Фонд позволяет объединить небольшие взносы тысяч людей в одну крупную инвестицию.

Как миллиард помогает масштабировать производство

Привлеченные деньги пополняют оборотный капитал Vyriy Industries. Компания сможет заранее закупать больше комплектующих, часть из которых нуждается в предоплате, выполнять больше контрактов и наращивать поставки дронов.

Перед запуском Inzhur проанализировал финансовую отчетность Vyriy Industries за 2024, 2025 и первое полугодие 2026 года.

14 августа рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" присвоило компании и ее облигациям долгосрочный кредитный рейтинг uaBBB со стабильным прогнозом.

Рейтинг будет обновляться ежеквартально. По результатам 2026 года финансовую отчетность, в том числе стоимость активов Inzhur MilTech, оценит Deloitte.

Как начать инвестировать в беспилотники

Чтобы проинвестировать в Vyriy Industries, нужно верифицироваться и открыть счет в приложении Inzhur с помощью Действия или BankID, выбрать фонд Inzhur MilTech и купить сертификаты фонда.

Выйти из инвестиции можно в любой момент. Фонд выкупит сертификаты по актуальной цене продаж согласно условиям и зачислит средства. Заявленный срок – до 3 часов рабочего дня. Подробнее о таких инвестициях можно прочитать на странице фонда Inzhur MilTech.

Что известно об Inzhur и Vyriy Industries

Inzhur – это инвестиционная компания, с которой украинцы и украинки инвестируют в прибыльные реальные объекты фондов недвижимости, государственные ценные бумаги или конкретные оборонные предприятия, чтобы пассивно зарабатывать на этом.

Основатель и СЕО компании – предприниматель и инвестор Андрей Журжий. По состоянию на 1 сентября 2026 года в Inzhur уже инвестировали более 123 тыс. совладельцев, а общая стоимость активов фондов превысила 8,5 млрд грн. Еще более 3,5 млрд грн находятся в портфелях инвесторов Inzhur в ОВГЗ.

Vyriy Industries – украинская Defense Tech компания, разрабатывающая и серийно производящая автономные системы для работы в реальных боевых условиях. Компания создает целостную экосистему решений, сформированную на основе практического опыта войска для закрытия ключевых миссий на фронте – разведки, связи, поражения и логистики.

Vyriy сотрудничает с более чем 200 подразделениями Сил обороны Украины, что позволяет быстро обновлять продукты в соответствии с потребностями фронта. Продуктовая линейка компании включает в себя ударные FPV-системы, БпЛА самолетного типа, наземные роботизированные комплексы, наземные станции управления и воздушные ретрансляторы. Компания является резидентом Действие.