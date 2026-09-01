Виробник дронів розповів про новий FPV на оптоволокні: летить на 30 км

Оптоволоконний FPV-дрон Deadliner Q15-30 пройшов кодифікацію Міністерства оборони України. Нова модель розрахована на дальність до 30 км і найближчим часом стане доступною для замовлення підрозділами Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії Stellarion.

Характеристики Deadliner Q15-30

Дрон здатний виконувати місії на відстані до 30 км та нести корисне навантаження до 3 кг. Час польоту становить щонайменше 30 хвилин, крейсерська швидкість - 65 км/год, максимальна - 110 км/год.

Камера з денною та тепловізійною зйомкою дає змогу застосовувати дрон цілодобово, а вибір аналогової чи цифрової конфігурації відеоканалу дозволяє адаптувати модель під конкретні завдання підрозділу.

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Кодифікація відкриває шлях на Brave1 та DOT-Chain

Кодифікація Deadliner Q15-30 означає, що дрон можна буде закуповувати для Сил оборони через державні майданчики Brave1 Market та DOT-Chain - очікується, що замовлення стане можливим найближчими тижнями.

"Зараз працюємо над кодифікацією моделей Deadliner із дальністю 35 та 40 км, щоб дати підрозділам ширший вибір дронів для різних бойових завдань", - повідомив представник Stellarion.