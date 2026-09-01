Виробник дронів розповів про новий FPV на оптоволокні: летить на 30 км
Оптоволоконний FPV-дрон Deadliner Q15-30 пройшов кодифікацію Міністерства оборони України. Нова модель розрахована на дальність до 30 км і найближчим часом стане доступною для замовлення підрозділами Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії Stellarion.
Характеристики Deadliner Q15-30
Дрон здатний виконувати місії на відстані до 30 км та нести корисне навантаження до 3 кг. Час польоту становить щонайменше 30 хвилин, крейсерська швидкість - 65 км/год, максимальна - 110 км/год.
Камера з денною та тепловізійною зйомкою дає змогу застосовувати дрон цілодобово, а вибір аналогової чи цифрової конфігурації відеоканалу дозволяє адаптувати модель під конкретні завдання підрозділу.
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Кодифікація відкриває шлях на Brave1 та DOT-Chain
Кодифікація Deadliner Q15-30 означає, що дрон можна буде закуповувати для Сил оборони через державні майданчики Brave1 Market та DOT-Chain - очікується, що замовлення стане можливим найближчими тижнями.
"Зараз працюємо над кодифікацією моделей Deadliner із дальністю 35 та 40 км, щоб дати підрозділам ширший вибір дронів для різних бойових завдань", - повідомив представник Stellarion.
Українські виробники безпілотних систем протягом серпня 2026 року регулярно представляли нові моделі FPV-дронів на тлі зростаючого попиту Сил оборони на техніку, стійку до радіоелектронної боротьби.
Зокрема, компанія BlueBird Tech наприкінці серпня представила модульну платформу "Бебрадрон КІТ", розроблену на основі бойового планера "Бебрадрон" для інженерних команд, яким потрібна гнучкість у виборі обладнання.