Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування

Нагадаємо, більшість українців - 61% опитаних - категорично проти того, щоб віддати країні-агресорці Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Зазначимо, половина українців вважає, що влада не виконує необхідних зобов’язань для євроінтеграції України. При цьому протилежної думки дотримуються 46% громадян.