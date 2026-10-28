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Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування

11:38 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: українці відповіли, скільки ще часу готові терпіти війну (колаж РБК-Україна)

Понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас понад 20% громадян вказали період лише у кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними соціологів, настрої громадян практично не змінилися порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося 8-16 жовтня.

Попри міжнародний тиск на Україну та кампанію терору проти цивільних, готовність терпіти війну не знизилася.

Структура відповідей опитаних українців виглядає так:

  • 63% готові терпіти стільки, скільки буде необхідно;
  • 21% говорять про коротший період (декілька місяців або пів року);
  • 5% готові терпіти ще 1 рік;
  • 11% не змогли визначитися з відповіддю.
Фото: скільки часу українці готові терпіти війну (КМІС)

Соціологи зазначили, що мешканці всіх регіонів України демонструють високу стійкість.

Фото: скільки часу українці готові терпіти війну (КМІС)

В Києві, попри постійний тиск на мешканців, переважна більшість також готова терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, більшість українців - 61% опитаних - категорично проти того, щоб віддати країні-агресорці Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Зазначимо, половина українців вважає, що влада не виконує необхідних зобов’язань для євроінтеграції України. При цьому протилежної думки дотримуються 46% громадян.

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