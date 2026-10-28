Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування

Понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас понад 20% громадян вказали період лише у кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з даними соціологів, настрої громадян практично не змінилися порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося 8-16 жовтня.
Попри міжнародний тиск на Україну та кампанію терору проти цивільних, готовність терпіти війну не знизилася.
Структура відповідей опитаних українців виглядає так:
Соціологи зазначили, що мешканці всіх регіонів України демонструють високу стійкість.
В Києві, попри постійний тиск на мешканців, переважна більшість також готова терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.
Нагадаємо, більшість українців - 61% опитаних - категорично проти того, щоб віддати країні-агресорці Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.
Зазначимо, половина українців вважає, що влада не виконує необхідних зобов’язань для євроінтеграції України. При цьому протилежної думки дотримуються 46% громадян.