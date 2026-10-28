Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос

Напомним, большинство украинцев - 61% опрошенных - категорически против того, чтобы отдать стране-агрессору Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Отметим, половина украинцев считает, что власть не выполняет необходимых обязательств для евроинтеграции Украины. При этом противоположного мнения придерживаются 46% граждан.