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Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос

11:38 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: украинцы ответили, сколько еще времени готовы терпеть войну (коллаж РБК-Украина)

Более 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. В то же время более 20% граждан указали период всего в несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным социологов, настроения граждан практически не изменились по сравнению с предыдущим опросом, который проводился 8-16 октября.

Несмотря на международное давление на Украину и кампанию террора против гражданских, готовность терпеть войну не снизилась.

Структура ответов опрошенных украинцев выглядит так:

  • 63% готовы терпеть столько, сколько будет нужно;
  • 21% говорят о более коротком периоде (несколько месяцев или пол года);
  • 5% готовы терпеть еще 1 год;
  • 11% затруднились определиться с ответом.
Фото: сколько времени украинцы готовы терпеть войну (КМИС)

Социологи отметили, что жители всех регионов Украины демонстрируют высокую стойкость.

Фото: сколько времени украинцы готовы терпеть войну (КМИС)

В Киеве, несмотря на постоянное давление на жителей, подавляющее большинство готово терпеть войну столько, сколько потребуется.

Напомним, большинство украинцев - 61% опрошенных - категорически против того, чтобы отдать стране-агрессору Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Отметим, половина украинцев считает, что власть не выполняет необходимых обязательств для евроинтеграции Украины. При этом противоположного мнения придерживаются 46% граждан.

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