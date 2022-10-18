Українці допомогли військовим знищити декількох російських генералів, - СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

"Через наш бот надійшло понад 100 тисяч повідомлень про переміщення ворога! Ми уточнювали та перевіряли цю інформацію через агентурні можливості, операторів БПЛА та дронів, порівнювали з даними з супутників і пересилали до артилерії ЗСУ. В результаті - багато сотень результативних влучань по великим колонам техніки, знищено не одного генерала РФ", - заявив Вітюк.

За його словами, такий результат став можливий завдяки мужності та спротиву звичайних українців, які ризикуючи своїм життям, фотографували та надсилали інформацію.

Також Вітюк нагадав, що на цей чат-бот можна повідомляти дані про колаборантів, злочини, пов’язані із фейковими "референдумами" РФ на тимчасово окупованих територіях, факти мародерства та воєнні злочини росіян.