Украинцы помогли военным уничтожить нескольких российских генералов, - СБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

"Через наш бот поступило более 100 тысяч сообщений о перемещении врага! Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА и дронов, сравнивали со данными со спутников и пересылали в артиллерию ВСУ. В результате - многие сотни результативных попаданий по большим колоннам техники , уничтожен не один генерал РФ", - заявил Витюк.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению обычных украинцев, рискуя своей жизнью, фотографировали и присылали информацию.

Также Витюк напомнил, что на этот чат-бот можно сообщать данные о коллаборантах, преступлениях, связанных с фейковыми "референдумами" РФ на временно оккупированных территориях, фактах мародерства и военных преступлениях россиян.