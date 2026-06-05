Українці дедалі рідше користуються готівкою: 96% операцій з картками стали безготівковими

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96% усіх операцій з платіжними картками були безготівковими.

Українці здійснили 2,2 млрд безготівкових операцій на 1,23 трлн грн.

Найбільше картками розраховувалися в магазинах і сервісній мережі.

Частка переказів “з картки на картку” продовжила скорочуватися.

Кількість POS-терміналів зросла до 563,4 тис..

Понад половина активних карток є безконтактними.

Кожна третя активна картка в Україні – токенізована.

Тренд на зростання безготівкових розрахунків в Україні зберігається. За даними Національного банку, у першому кварталі 2026 року українці здійснили 2,3 млрд операцій із платіжними картками в Україні та за кордоном на загальну суму 1,83 трлн гривень.

Із них 2,21 млрд операцій на суму 1,23 трлн гривень були безготівковими. Порівняно з першим кварталом 2025 року кількість таких операцій зросла на 5,9%, а сума – на 14,8%.

Майже всі операції – безготівкові

Частка безготівкових операцій продовжує збільшуватися. Якщо торік вони становили 95,2% від усіх операцій за кількістю, то нині цей показник досяг 96%.

За сумою частка безготівкових розрахунків також зросла – з 65,2% до 67,3%.

Найчастіше українці використовували картки для розрахунків у торговельній та сервісній мережі. На такі операції припало 74,3% усіх безготівкових платежів за кількістю та 52,3% за сумою.

Загалом у магазинах та закладах сфери послуг було проведено понад 1,64 млрд операцій на суму 644,1 млрд гривень.

Переказів між картками стає менше

Перекази ''з картки на картку'' продовжують втрачати частку в структурі операцій. У першому кварталі 2026 року вони становили 25,3% від загальної суми безготівкових операцій проти 28,1% роком раніше.

Водночас оплата товарів та послуг в інтернеті забезпечила 16,9% усіх безготівкових платежів за сумою та 14,5% за кількістю.

Також зросли середні чеки. Зокрема, середня сума покупки в торговельній мережі збільшилася з 344 до 393 гривень. Середній переказ між картками зріс до 1968 гривень, а середня онлайн-оплата – до 654 гривень.

Платіжна інфраструктура продовжує розширюватися

Кількість POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі з початку року зросла майже на 1% і досягла 563,4 тис. пристроїв.

Водночас кількість точок, які приймають платіжні картки, збільшилася на 6,6% – до 654,5 тис.

Мережа банкоматів суттєво не змінилася та налічує 15,7 тис. пристроїв.

Українці дедалі частіше платять безконтактно

Станом на кінець березня в Україні було емітовано 151,7 млн платіжних карток, що на 2% більше, ніж на початку року.

Понад 57% активних карток є безконтактними. Також популярність зберігають токенізовані картки, прив’язані до смартфонів та інших гаджетів. Їхня кількість становить 20,6 млн, а кожна третя активна картка в Україні є токенізованою.

У результаті частка операцій із фізичним зчитуванням картки продовжує скорочуватися. У першому кварталі 2026 року на них припадало лише 0,9% усіх операцій за кількістю та 1,5% за сумою.

Натомість безконтактні розрахунки картками та гаджетами сягнули 634,4 млрд гривень, що майже на 127 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.