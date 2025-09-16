Соціологи з'ясували, скільки чоловіків і жінок в Україні готові взяти зброю та в якому віці

Більшість громадян заявляють про готовність у разі потреби захищати країну зі зброєю в руках. Серед жінок це відсоток також дуже високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Готовність захищати Україну

Більше половин (54%) українців, які не проходять військову службу, відповіли, що готові вступити до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати країну. З них 23% заявили, що "однозначно готові", ще 31% - "скоріше готові".

Водночас 15% респондентів відповіли, що скоріше не готові, а 23% - що однозначно не готові. Тобто загалом 38% не висловлюють готовності воювати, але тільки частина з них категорично проти.



Україна та світ

Для порівняння: за даними Gallup за 2023 рік, у Польщі готові воювати за свою країну 45% населення, у США - 41%, у Великій Британії - 33%, у Німеччині - 23%. У середньому по країнах ЄС цей показник становить 32%. В Україні ж у 2023 році на аналогічне питання позитивно відповідали 62% громадян.

"Водночас треба враховувати, що для українців це питання не є гіпотетичним і абстрактним, а є цілком реальним, тобто від українців можна очікувати більш наближені до реальної поведінки відповіді", - зазначають соціологи.

Гендерний та віковий зріз

Серед чоловіків віком до 60 років більшість (60-64%) готові приєднатися до Сил оборони у разі потреби.

Найнижчий відсоток серед чоловіків 18-29 років - 60%.

Водночас і серед жінок значна частина (46%) висловила готовність брати участь у захисті країни зі зброєю. Не готові - 45%.

