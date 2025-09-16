Украинцы дали оценку двум мирным планам

Большинство украинцев ожидают нового нападения России даже после любого мира. В то же время план Европы и Украины готовы поддержать более 70% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Как воспринимают планы

Условный план Европы и Украины предусматривает гарантии безопасности от Запада, движение к членству в ЕС, сохранение санкций против РФ и замораживание нынешней линии фронта без признания оккупации. Его готовы поддержать 74% украинцев. Только 15% категорически против.

Зато российский план, включающий снятие санкций, отказ от НАТО, сокращение армии и официальное признание Крыма и Донбасса российскими, отвергли 75% опрошенных. Лишь 17% считают его приемлемым.



Считают ли это успехом

Две трети (65%) респондентов расценивают план России как поражение для Украины. Лишь 7% назвали его успехом.

План Европы и Украины украинцы воспринимают сдержанно: 30% считают его успехом, 44% оценивают как компромисс "50 на 50", а 18% - как неуспех.



Ожидают ли нового нападения

Большинство украинцев убеждены, что даже после любого мира Россия снова попытается напасть.

Большинство (69%) считают, что в случае реализации плана России агрессия возобновится. Даже по плану Европы и Украины 56% ожидают повторного вторжения.

Таким образом, план Европы и Украины хотя и может получить поддержку большинства, но не воспринимается как однозначный успех. Зато план России граждане рассматривают как поражение с высокой вероятностью нового нападения.



Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.