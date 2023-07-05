Українці у червні придбали понад 5 тисяч нових автомобілів: названо лідерів ринку

У червні українці придбали близько 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтопром.
Також повідомляється, що по відношенню до попереднього місяця кількість проданих машин збільшилася на 9%.
До п'ятірки брендів-лідерів увійшли:
Найпопулярнішим автомобілем за підсумками червня на українському ринку став кросовер Renault Duster, його придбали 656 покупців.
За рахунок десяти найпопулярніших моделей у червні було сформовано 39% ринку нових легкових автомобілів. Крім Duster, українці також часто купували Toyota RAV4, Toyota Corolla, Mazda CX-5, Volkswagen ID.4 та ін.
Загалом за півроку в Україні було зареєстровано понад 27 тисяч нових легкових автомобілів.
Український автомобільний ринок відновлюється
З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.
Так, у травні в країні було зареєстровано понад 5,1 тисячі нових легкових авто, що вдвічі більше, ніж у травні минулого року. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.
Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.
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