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Украинцы в июне приобрели более 5 тысяч новых автомобилей: названы лидеры рынка

Фото: рынок новых автомобилей в Украине в июне вырос (renault.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В июне украинцы приобрели около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтопром.

Также сообщается, что по отношению к предыдущему месяцу, количество проданных машин увеличилось на 9%.

В пятерку брендов-лидеров вошли:

  • Toyota – 1076 проданных машин;
  • Renault с результатом в 682 авто;
  • Volkswagen – 470 машин;
  • Skoda – 401 автомобиль;
  • BMW – 319 новых экземпляров.

Самым популярным автомобилем по итогам июня на украинском рынке стал кроссовер Renault Duster, его приобрели 656 покупателей.

За счет десяти самых популярных моделей в июне было сформировано 39% рынка новых легковых автомобилей. Кроме Duster, украинцы также часто покупали Toyota RAV4, Toyota Corolla, Mazda CX-5, Volkswagen ID.4 и пр.

Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тысяч новых легковых автомобилей.

Украинский автомобильный рынок восстанавливается

С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Так, в мае в стране было зарегистрировано более 5,1 тысячи новых легковых авто, что вдвое больше, чем в мае прошлого года. Среди лидеров рынка – компактные и среднеразмерные кроссоверы.

Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами – низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания в сравнении с машинами с ДВС.

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