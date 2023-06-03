Український авторинок у травні виріс у два рази: які машини купували найчастіше

Ринок нових автомобілів в Україні останніми місяцями демонструє позитивну динаміку. За минулий місяць у країні було зареєстровано понад 5,1 тисячі нових легкових авто, що вдвічі більше, ніж у травні минулого року.

Загалом, з початку поточного року в Україні було зареєстровано понад 21,5 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.

Renault Duster

Ціна: від 658 700 грн.

Найпопулярнішим автомобілем останнього весняного місяця в Україні став бюджетний кросовер Renault Duster. Його придбали 472 покупці. На українському ринку автомобіль доступний із двома моторами: 1,6-літровим бензиновим на 115 к. с. та турбодизелем об'ємом 1,5 літра (110 к. с.). Залежно від версії, на машині може бути встановлена 5- або 6-ступінчаста МКП, а також 6-ступінчаста автоматична трансмісія. Привід може бути як переднім, так і повним. У зв'язку з високим попитом, на вироблені в Румунії кросовери є невелика черга. Ціни на модель починаються від 658 700 грн.

Toyota RAV4

Ціна: від 1 085 950 грн.

У травні в Україні було продано 253 середньорозмірні кросовери Toyota RAV4. Автомобіль оснащується тільки бензиновими двигунами об'ємом 2,0 та 2,5 літра потужністю від 173 до 222 "сил". Цікаво, що потужніший варіант оснащений гібридною силовою установкою з вбудованим електродвигуном. Початкові модифікації можуть оснащуватися 6-ступінчастою "механікою" та приводом на передню вісь. Більш дорогі машини комплектуються безступінчастим варіатором та приводом на обидві осі. Вартість авто в базовому виконанні з 2,0-літровим мотором та МКП – від 1 085 950 грн.

Toyota Corolla

Ціна: від 765 900 грн.

Єдиний не кросовер у ТОП-5 найпопулярніших нових автомобілів травня – це седан Toyota Corolla. За місяць його придбали 172 особи. За замовчуванням автомобіль С-класу оснащується 1,6-літровим 132-сильним атмосферним бензиновим двигуном у поєднанні з 6-ст. МКП. За доплату також доступний безступінчастий варіатор. Варто відзначити, що гібридна версія з двигуном об'ємом 1,8 літра розвиває всього 122 к.с. В якості трансмісії у гібрида – також варіатор. Базове виконання з МКП та бензиновим мотором оцінено у 765 900 грн.

Hyundai Tucson

Ціна: від 1 006 100 грн.

Корейський кросовер Hyundai Tucson є одним із найпопулярніших машин у своєму сегменті серед українців, попередні покоління авто навіть вироблялися на вітчизняних автозаводах. У травні було продано 155 таких машин. Одна з переваг моделі – широта вибору силових агрегатів. У початковій комплектації авто оснащено 2,0-літровим бензиновим "атмосферником" на 156 к. с. у поєднанні з 6-ст. МКП, або "автоматом" з такою самою кількістю передач. 136-сильний дизель об'ємом 1,6 літра доступний лише з 7-ст. роботизованою трансмісією.

Варто відзначити, що флагманський 1,6-літровий бензиновий турбомотор буває у звичайній (на 180 к. с.) та гібридній (на 230 л. с.) версіях і агрегатується лише 6-ступінчастим "автоматом". Незалежно від двигуна, можна вибрати машину як з переднім, так і повним приводом. Ціни на 156-сильний варіант із МКП починаються від 1 006 100 грн.

Mazda CX -5

Ціни: від 1 193 600 грн.

Mazda CX-5 з 2017 року пережила вже кілька оновлень, але все ще популярна серед вітчизняних споживачів. У травні було продано 137 японських кросоверів. Автомобіль доступний українським покупцям із двома бензиновими моторами: об'ємом 2,0 та 2,5 літра потужністю 150 та 194 к. с. відповідно. Автомобілісти можуть вибирати обидві версії з переднім або повним приводом. Незалежно від двигуна, на машину встановлений 6-ступінчастий "автомат". Ціни на авто з меншим мотором і приводом на передню вісь починаються з позначки 1 193 600 грн.