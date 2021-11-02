Чем отличаются светодиодные лампы от других ламп

Сегодня в приборах освещения все чаще используются светодиодные источники света. Традиционные лампы накаливания, популярные еще несколько лет назад экономки и люминесцентные модели утрачивают лидирующие позиции из-за большого числа недостатков (и отсутствия таковых у Led аналогов). Чем же разнятся led лампа и другие варианты источников света?

Между собой светодиодные лампы могут отличаться формой цоколя, мощностными параметрами, температурой цвета, стойкостью по отношению к внешним воздействиям. Такие лампы не выделяют в атмосферу токсичные вещества, они работают гораздо дольше своих конкурентов, при этом - потребляют гораздо меньше электроэнергии.

Основные отличия LED от ламп других типов

От лампочек накаливания светодиодные лампы отличаются, в первую очередь, типом светящего элемента. У ламп накаливания это металлическая спираль, которая раскаляется и благодаря нагреву источает свет. Среди недостатков ламп накаливания можно выделить:

очень короткий эксплуатационный срок - лампочки постоянно перегорают и их нужно заменять (рассчитаны в среднем на 1000 часов работы);

потребляют большое количество электроэнергии, очень неэкономичны.

Еще один ранее популярный вид источников света - люминесцентные лампы. В качестве светоизлучающего элемента используется заполненная люминофором трубка. Срок службы устройств от 2 до 20 тысяч часов. Энергопотребление таких ламп гораздо ниже, чем у ламп накаливания. Среди недостатков люминесцентной лампочки можно отметить наличие ртути в составе наполнителя, мерцание (оказывает негативное влияние на зрение и нервную систему человека), выгорание - постепенно светоотдача ламп снижается.

Еще один вид ламп - ультрафиолетовые. Они работают по тому же принципу, что и люминесцентные аналоги. В колбе воспламеняются пары ртути, благодаря чему образуется уф-свечение. Если такой источник света разобьется - избавляться придется не только от стекла, но и от паров ртути.

Галогенные лампы - модифицированные лампы накаливания, в колбах которых находятся пары брома или йода. Служат такие источники света в среднем 4 тысячи часов. Они сильно нагреваются, являются достаточно хрупкими, чем вызывают сложности в обращении с ними.

Главный конкурент светодиодных ламп - энергосберегающие. Они долгое время занимали лидирующие позиции на рынке - до тех пор, пока им на смену не пришли лед лампы. “Экономки” используют в 5 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания без потерь в яркости свечения. Но есть у нее и минусы:

колба не самая удобная, из-за чего зачастую сложно подобрать изделие к определенным светильникам;

на разогрев требуется время, из-за чего сразу после включения лампочка светит тускло;

мерцание - причина быстрой утомляемости глаз и раздражительности.

Все эти недостатки чужды светодиодным лампам. Они экономичны (рассчитаны на 100 тысяч часов работы), потребляют минимум электроэнергии, устойчивы к внешним раздражителям, не мерцают и не содержат токсичных веществ. Лед-лампы не нагреваются и безопасны для человека и окружающей среды. Сегодня им нет равноценных аналогов. И если еще недавно огромным минусом LED-ламп была их высокая цена, то сейчас она существенно снизилась, благодаря чему купить их может каждый желающий.

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