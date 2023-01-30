Фото: в Україні через "Дію" вже замовили на обмін понад 140 тисяч ламп (pixabay.com)

В Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його даними в перші години дії програми українці подали заявок на обмін 140 тисяч лампочок розжарювання. "Українці замовили вже понад 140 тисяч енергозберігаючих лампочок на обмін через Дію", - написав Федоров. Нагадаємо, що РБК-Україна написало детальну інструкцію щодо того, як через "Дію" можна подати заявку на обмін ламп.