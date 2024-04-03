Українці у Чехії отримали листи з банків: які дані передадуть податковій

Українці у Чехії отримали із банків листи про те, що інформацію про їхні рахунки передадуть до Спеціалізованого фінансового управління. Це попередження викликало багато запитань у біженців.

Що означає така передача даних та які наслідки за неофіційні доходи у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Зміст листів, які українці отримують від банків

Банківські установи зобов'язані звітувати про рахунки іноземців за Законом про міжнародну співпрацю в податковому адмініструванні (№ 105/2016 Зб.). В листах, які банки надсилають клієнтам, йдеться про те, що дані будуть надані до фінансових органів до 30 червня 2024 року:

"Ми переконані, що ви належним чином виконуєте свої податкові зобов’язання. Але це наш законний обов’язок повідомляти про іноземних резидентів. Запевняємо вас, що спеціалізоване фінансове управління та податкові органи за кордоном зобов’язані захищати ваші персональні дані".

Банки в Чехії збирають базову інформацію та деталі, які повідомляють податковим органам.

Фото: Мітинг українців у Чехії (gettyimages.com)

Яку інформацію банки передають податковій службі

У Чехії банки виступають посередниками між платниками податків та державою, забезпечуючи повноту фінансової інформації, яка надається податковим органам.

Законодавство регламентує, яку інформацію банки мають збирати від своїх клієнтів та звітувати фінансовим органам. Всі документи узгоджуються з міжнародними стандартами та директивами Європейського Союзу, що спрямовані на підвищення прозорості та боротьбу з фінансовими злочинами.

Чеські банки повинні надавати податковим органам таку інформацію:

Ідентифікаційні дані. Банки мають перевіряти та передавати дані своїх клієнтів, включно з ім’ям, адресою та ідентифікаційним номером платника податків.

Інформація про рахунки. Йдеться про номери рахунків, баланси та типи володіння рахунками.

Дані транзакцій. Вказується інформація про транзакції коштів, які перевищують певні пороги або виявляють моделі, які можуть вказувати на ухилення від сплати податків або відмивання грошей.

Відсотки та дивіденди. Інформація про доходи від відсотків та дивідендів сприяє точному визначенню податкових зобов’язань за доходами.

Фото: Банки передають дані клієнтів, включно з адресою (gettyimages.com)

Яка відповідальність передбачена за нелегальні доходи

Нелегальне працевлаштування у Чехії,тобто, робота без підписання контракту або без належних дозволів для іноземців, може призвести до штрафів та більш серйозного покарання.

За незаконну роботу в Чехії передбачені штрафи – як для роботодавця, так і працівника. Іноземцям, які працюють нелегально, можуть присудити депортацію.

Покарання залежить від характеру порушення. Його визначають правоохоронні та судові органи Чехії. Тому складно наперед визначити суми штрафів або коли людина відбудеться фінансовим покаранням чи їй загрожує депортація.