Скільки українських біженців хочуть залишитися у Чехії: опитування

У Чехії зростає кількість українських біженців, які хочуть залишитися на найближчі два роки. Рівень знання чеської мови серед дорослих та дітей покращується.

Як інтегруються українські біженці у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Через два роки війни все більше українських біженців інтегруються у Чехії. Згідно з результатами опитування компанії PAQ Research, 58% респондентів не планують повертатися до України у найближчі два роки. Влітку 2024 року залишитися у Чехії на довший час планували 52% опитаних.

"У Чехії залишається приблизно 310 тисяч біженців. Більше половини з них хочуть залишитися принаймні ще на два роки. Йдеться про 180 тисяч осіб. Зважаючи на триваючу війну, не можна очікувати повернення більшості інших в Україну найближчим часом", – зазначають автори дослідження.

У листопаді 2023 року хотіли повернутися в Україну 37% респондентів, у червні – 44%.

Молодші біженці (до 29 років) частіше планують залишитися в Чехії (65%), тоді як серед людей віком від 50 років такий намір озвучили 40% опитаних.

В Україну більше хочуть повернутися люди з низьким рівнем знання чеської мови (54%) та ті, хто має найнижчі доходи (47%).

Майже всі діти біженців, згідно з дослідженням, відвідують школи.

80% українських дітей віком від 3 до 17 років можуть спілкуватися чеською мовою хоча б кількома реченнями, а 57% – у звичайних ситуаціях. Частка дорослих, які можуть скласти кілька речень і зрозуміти простіші, залишилася приблизно на третині.

Водночас не всі українські діти добре інтегрувалися у колектив. П'ята частина не має чеських друзів, а серед старшокласників таких 29%.

Більша частина біженців стикалася із словесними нападами через своє походження. 29% опитаних відчули дискримінацію при пошуку житла, 21% – при пошуку роботи, 18% відсотків – при пошуку лікаря. 36% зазначили, що не стикалися з дискримінацією.

Роботу у листопаді 2023 року мали 72% працездатних біженців, у червні – 67%. Майже три п’ятих біженців мають погані умови праці, нестабільну роботу або відсутність правового чи соціального захисту на роботі. Половині доводиться працювати у вихідні або пізно ввечері. Близько 40% отримують меншу оплату, ніж чехи на тих самих посадах. А 30% беруть додаткову роботу, щоб прогодувати себе.