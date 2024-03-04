Чехія хоче посилити обмін інформацією про українських біженців: деталі

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан зустрівся у Львові з очільником МВС України Ігорем Клименком. Однією із ключових тем обговорення був тимчасовий захист для українців.

Чеський урядовець порушив питання обміну інформацією про українських біженців на всіх рівнях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

На кінець 2023 року в Чехії проживало 574 тис. українців, з них 374 тисяч – на підставі тимчасового захисту. Це найбільше число українських біженців на душу населення серед країн ЄС. Голова МВС Чехії запевнив українського колегу, що Чехія й надалі допомагатиме українським біженцям.

Віт Ракушан повідомив, що у Чехії останнім часом зростає кількість запитів на тимчасовий захист від українців, особливо з безпечніших західних регіонів України. За його словами, Європа повинна в майбутньому знайти рішення для біженців із України, яке не буде обтяжувати її систему надання притулку.

Зазначається, що Чеська Республіка буде вдячна за посилення обміну інформацією про українських біженців на всіх рівнях, тобто через посольства, а також на європейському та міжнародному рівнях.

Раніше під час дебатів у Празі Віт Ракушан відповів на запитання, що буде з українцями після закінчення захисту та чи зможуть залишитися у Чехії українці, які працюють, намагаються інтегруватися та вивчили чеську мову.

За його словами, серед умов будуть економічна самодостатність, наявність роботи, незалежність від чеської системи допомоги. Такі люди отримають певний тип права на довгострокове перебування.