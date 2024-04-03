Украинцы в Чехии получили письма из банков: какие данные передадут налоговой
Украинцы в Чехии получили из банков письма о том, что информацию об их счетах передадут в Специализированное финансовое управление. Это предупреждение вызвало множество вопросов у беженцев.
Что означает такая передача данных и какие последствия неофициальных доходов в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Содержание писем, которые украинцы получают от банков
Банковские учреждения обязаны отчитываться о счетах иностранцев по Закону о международном сотрудничестве в налоговом администрировании (№ 105/2016 Сб.). В письмах, которые банки присылают клиентам, говорится, что данные будут предоставлены финансовым органам до 30 июня 2024 года:
"Мы убеждены, что вы должным образом выполняете свои налоговые обязательства. Но это наша законная обязанность сообщать об иностранных резидентах. Уверяем вас, что специализированное финансовое управление и налоговые органы за границей обязаны защищать ваши персональные данные".
Банки в Чехии собирают базовую информацию и детали, которые сообщают налоговым органам.
Фото: Митинг украинцев в Чехии (gettyimages.com)
Какую информацию банки передают налоговой службе
В Чехии банки выступают посредниками между налогоплательщиками и государством, обеспечивая полноту финансовой информации, которая предоставляется налоговым органам.
Законодательство регламентирует, какую информацию банки должны собирать от своих клиентов и отчитываться финансовым органам. Все документы согласуются с международными стандартами и директивами Европейского Союза, направленными на повышение прозрачности и борьбу с финансовыми преступлениями.
Чешские банки должны предоставлять налоговым органам следующую информацию:
- Идентификационные данные. Банки должны проверять и передавать данные своих клиентов, включая имя, адрес и идентификационный номер налогоплательщика.
- Информация о счетах. Речь идет о номерах счетов, балансах и типах владения счетами.
- Данные транзакции. Указывается информация о транзакциях средств, превышающих определенные пороги или выявляют модели, которые могут указывать на уклонение от уплаты налогов или отмывание денег.
- Проценты и дивиденды. Информация о доходах от процентов и дивидендов способствует точному определению налоговых обязательств по доходам.
Фото: Банки передают данные клиентов, включая адрес (gettyimages.com)
Какая ответственность предусмотрена за нелегальные доходы
Нелегальное трудоустройство в Чехии, то есть работа без подписания контракта или без надлежащих разрешений для иностранцев, может привести к штрафам и более серьезному наказанию.
За незаконную работу в Чехии предусмотрены штрафы – как для работодателя, так и для работника. Иностранцам, работающим нелегально, может быть присуждена депортация.
Наказание зависит от характера нарушения. Его определяют правоохранительные и судебные органы Чехии. Поэтому сложно заранее определить суммы штрафов или когда человек отделается финансовым наказанием или ему грозит депортация.
Напомним, мы писали, что Чехия хочет усилить обмен информацией об украинских беженцах. В частности через посольства, а также на европейском и международном уровнях.
Также мы говорили, сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии. 58% опрошенных не планируют возвращаться в Украину в ближайшие два года.
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