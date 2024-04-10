Українці в березні купили понад 4 тисячі електромобілів: названі найпопулярніші авто

Раніше повідомлялося, що в лютому 2024 року українці придбали 3924 електромобілі. Порівняно з минулим лютим, попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази. Наголошувалося, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів, як і минулого року, становила 24%.

При цьому за весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.

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