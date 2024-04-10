UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці в березні купили понад 4 тисячі електромобілів: названі найпопулярніші авто

Фото: українці у березні купили понад 4 тисячі електромобілів (bydglobal.com)
Автор: Константин Широкун

У березні українці придбали понад 4,4 тисячі електромобілів. Порівняно з березнем минулого року попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів становила 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів складали легкові авто – 4337 штук, з яких на нові припало 900 машин та 3437 штук – з пробігом. При цьому серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

До ТОП-5 нових електромобілів березня потрапили:

  • Volkswagen ID.4 - 207 од.;
  • BYD Song Plus - 112 од.;
  • Honda eNS1 – 79 од.;
  • Honda M-NV – 70 од.;
  • Nissan Ariya – 68 од.

Серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів лідери ринку мають такий вигляд:

  • Nissan Leaf - 546 од.;
  • Tesla Model 3 – 456 од.;
  • Tesla Model Y – 349 од.;
  • Volkswagen e-Golf – 246 од.;
  • Tesla Model S – 192 од.

 

Раніше повідомлялося, що в лютому 2024 року українці придбали 3924 електромобілі. Порівняно з минулим лютим, попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази. Наголошувалося, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів, як і минулого року, становила 24%.

При цьому за весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектромобіліАвтомобільний ринок