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Украинцы в марте купили более 4 тысяч электромобилей: названы самые популярные авто

Фото: украинцы в марте купили более 4 тысяч электромобилей (bydglobal.com)
Автор: Константин Широкун

В марте украинцы приобрели более 4,4 тысячи электромобилей. В сравнении с мартом прошлого года спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях електромобилей составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4337 штук, из которых на новые пришлось 900 машин и 3437 штук – с пробегом. При этом среди 83 коммерческих электромобилей новыми были всего 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей марта попали:

  • Volkswagen ID.4 - 207 ед;
  • BYD Song Plus - 112 ед;
  • Honda eNS1 - 79 ед.;
  • Honda M-NV - 70 ед;
  • Nissan Ariya - 68 ед.

Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей лидеры рынка выглядят таким образом:

  • Nissan Leaf - 546 ед;
  • Tesla Model 3 - 456 ед;
  • Tesla Model Y - 349 ед;
  • Volkswagen e-Golf - 246 ед;
  • Tesla Model S – 192 ед.

 

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года украинцы приобрели 3924 электромобиля. В сравнении с прошлым февралем, спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза. Отмечалось, что доля новых машин в регистрациях электромобилей, как и в прошлом году, составила 24%.

При этом за весь прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей.

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