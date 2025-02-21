Українці в Австрії інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн, - посол

Українські біженці від війни в Австрії вивчають мову, відносно швидко виходять на ринок праці, віддають своїх дітей до школи. Вони інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

Як зазначив посол, статус тимчасового захисту для українців в Австрії продовжено до березня 2026 року. Тож будь-який українець, який прибуває до Австрії, може попросити про тимчасовий захист, оскільки повномасштабна війна все ще триває.

"У нас близько 85 тисяч українських біженців в Австрії. Наскільки мені відомо, близько 30% з них мають роботу", - розповів Бенкьо.

За його словами, за цей час багато з них вивчили німецьку мову. Великий відсоток складають жінки та діти.

"Українці інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн, і це факт, - сказав він.

Бенкьо розповів, що українські біженці відносно швидко виходять на ринок праці, вони віддають своїх дітей до школи. Власне, до двох шкіл - з понеділка по п'ятницю до австрійської школи, яка є обов'язковою, а в суботу багато українських дітей ходять до української школи, щоб вивчати українську мову та українську історію.

" Я думаю, що це дуже важливо – щоб вони продовжували це робити, тому що для того, щоб добре розмовляти німецькою мовою, ви також повинні добре знати свою рідну мову", - додав він.