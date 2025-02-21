Украинцы в Австрии интегрируются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран, - посол
Украинские беженцы от войны в Австрии изучают язык, относительно быстро выходят на рынок труда, отдают своих детей в школу. Они интегрируются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Австрии в Украине Арад Бенкьо.
Как отметил посол, статус временной защиты для украинцев в Австрии продлен до марта 2026 года. Поэтому любой украинец, который прибывает в Австрию, может попросить о временной защите, поскольку полномасштабная война все еще продолжается.
"У нас около 85 тысяч украинских беженцев в Австрии. Насколько мне известно, около 30% из них имеют работу", - рассказал Бенкьо.
По его словам, за это время многие из них выучили немецкий язык. Большой процент составляют женщины и дети.
"Украинцы интегрируются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран, и это факт, - сказал он.
Бенкьо рассказал, что украинские беженцы относительно быстро выходят на рынок труда, они отдают своих детей в школу. Собственно, в две школы - с понедельника по пятницу в австрийскую школу, которая является обязательной, а в субботу многие украинские дети ходят в украинскую школу, чтобы изучать украинский язык и украинскую историю.
"Я думаю, что это очень важно - чтобы они продолжали это делать, потому что для того, чтобы хорошо разговаривать на немецком языке, вы также должны хорошо знать свой родной язык", - добавил он.
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины. Таким образом, за неполный год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек.
По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах: Германия - 1,235 млн человек, Польша - 985,1 тысяч, Чехия - 380,4 тысяч, Великобритания - 253,5 тысяч, Испания - 217,0 тысяч, Италия - 171,5 тысяч, Франция - 64,6 тысяч.