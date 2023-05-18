Українську мову офіційно внесено в систему перекладів eTranslation. Що це означає

Як зауважили у відомстві, завдяки цьому українці зможуть перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську.

"Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки - українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС", - розповіли в Мінцифри.

Варто зауважити, що це для України є важливим стратегічним кроком, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі.

"Все це стало можливим у межах участі в програмі ЄС "Цифрова Європа", до якої Україна долучилася у 2022 році.