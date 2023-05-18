Украинский язык официально внесен в систему переводов eTranslation. Что это значит

Как отметили в ведомстве, благодаря этому украинцы смогут переводить законодательные акты ЕС с английского на украинский.

"Это поможет быстрее их анализировать и имплементировать. И наоборот – украинское законодательство теперь может быть переведено на языки стран ЕС", - рассказали в Минцифре.

Стоит отметить, что это для Украины важный стратегический шаг, который будет способствовать переговорам по членству в Евросоюзе.

"Все это стало возможным в рамках участия в программе ЕС "Цифровая Европа"", к которой Украина присоединилась в 2022 году.