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Нардепи пропонують розширити мову обслуговування для бізнесу та встановити інформтаблички

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Вівторок 04 квітня 2023 14:59
Нардепи пропонують розширити мову обслуговування для бізнесу та встановити інформтаблички Фото: нардепи пропонують розширити мову обслуговування для бізнесу та встановити інформтаблички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Депутати Верховної Ради пропонують розширити перелік мов, які може використовувати бізнес для обслуговування споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Зазначимо, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначають, що важливо дбати про комфорт обслуговування населення та уникнення дискримінації мов корінних народів та нацменшин.

З огляду на це нардепи пропонують суб’єктам господарювання, що обслуговують споживачів і використовують для цього не лише державну мову, встановлювати на вході до приміщення та/або безпосередньо у місці здійснення відповідної діяльності інформаційну табличку (наклейку) з переліком мов, якими здійснюють обслуговування.

Нагадаємо, українцям розповіли, як можна поскаржитися на таксистів, якщо вони не хочуть надавати послуги державною мовою.

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