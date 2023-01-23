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Українську депутатку обрали віце-президенткою ПАРЄ

Фото: Олена Хоменко (wikipedia.org/Elke Wetzig)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Представниця комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко стала віце-президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на голову постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву.

"Вітаємо Олену Хоменко, яку було обрано віце-президенткою ПАРЄ, 18 колег разом з Оленою були затверджені щойно", - написала вона.

Представниця Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко увійде до складу БЮРО Асамблеї, що формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень. Вона також буде очолювати засідання самого ПАРЄ найближчим часом.

Зазначимо, що президентом ПАРЄ знову обрали Тіні Кокса.

Нагадаємо, що на посаду президента також висувався депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

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