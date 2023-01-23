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Украинскую депутатку избрали вице-президентом ПАСЕ

Фото: Елена Хоменко (wikipedia.org/Elke Wetzig)
Автор: Елизавета Драбкина

Представительница комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Елена Хоменко стала вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Марию Мезенцеву.

"Поздравляем Елену Хоменко, избранную вице-президентом ПАСЕ, 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только что", - написала она.

Представительница Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елена Хоменко войдет в состав БЮРО Ассамблеи, которое формирует повестку дня и влияет на многие важные решения. Она также будет возглавлять заседание самого ПАСЕ в ближайшее время.

Отметим, что президентом ПАСЕ снова избрали Тини Кокса.

Напомним, что на пост президента также выдвигался депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

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