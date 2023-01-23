Депутати ПАРЄ обрали голову Асамблеї: серед кандидатів був українець
Сьогодні, 23 січня, відбулися вибори президента Парламентської асамблеї Ради Європи. На цю посаду знову було обрано чинного голову Тіні Кокса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка у Telegram.
Загалом кандидатів на посаду президента Асамблеї було двоє - Тіні Кокс та член української делегації, голова комітету Верховної ради з міжнародної політики Олександр Мережко.
За словами Гончаренка, кандидатура Коксу набрала 175 голосів, а Мережка - 44.
Нагадаємо, про те, що Мережко висунув свою кандидатуру на пост президента ПАРЄ, стало відомо ще 7 січня.
Також ми писали, що у жовтні ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала режим у РФ терористичним.
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