Для украинской разведки из Германии будет доставлена сотня беспилотников Vector

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Quantum-Systems .

Заказ будет профинансирован германским правительством. По аналогичной схеме украинские военные уже заказывали 33 дрона такой модели в августе 2022 года.

С тех пор система смогла продемонстрировать беспрецедентную производительность в самых сложных условиях. Vector широко использовался и интенсивно тестировался на украинском поле боя, где он доказал свое преимущество для военной разведки, наблюдения и разведывательных операций. условиях", - говорится в сообщении.

Также известно, что компания откроет в Украине специальный центр, в котором будут обучать операторов Vector. Этот центр будет ответственен и за ремонт и обслуживание беспилотников.