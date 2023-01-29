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Для украинской разведки из Германии будет доставлена сотня беспилотников Vector

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Украина, Воскресенье 29 января 2023 17:46
Для украинской разведки из Германии будет доставлена сотня беспилотников Vector Фото: для украинской разведки из Германии доставят сотню беспилотников Vector (quantum-systems.com)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Украины заказало 105 разведывательных беспилотников Vector у немецкой компании Quantum-Systems GmbH.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Quantum-Systems.

Заказ будет профинансирован германским правительством. По аналогичной схеме украинские военные уже заказывали 33 дрона такой модели в августе 2022 года.

С тех пор система смогла продемонстрировать беспрецедентную производительность в самых сложных условиях. Vector широко использовался и интенсивно тестировался на украинском поле боя, где он доказал свое преимущество для военной разведки, наблюдения и разведывательных операций. условиях", - говорится в сообщении.

Также известно, что компания откроет в Украине специальный центр, в котором будут обучать операторов Vector. Этот центр будет ответственен и за ремонт и обслуживание беспилотников.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине в это время создадут первые в мире ударные роты БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.

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