Для украинской разведки из Германии будет доставлена сотня беспилотников Vector
Министерство обороны Украины заказало 105 разведывательных беспилотников Vector у немецкой компании Quantum-Systems GmbH.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Quantum-Systems.
Заказ будет профинансирован германским правительством. По аналогичной схеме украинские военные уже заказывали 33 дрона такой модели в августе 2022 года.
С тех пор система смогла продемонстрировать беспрецедентную производительность в самых сложных условиях. Vector широко использовался и интенсивно тестировался на украинском поле боя, где он доказал свое преимущество для военной разведки, наблюдения и разведывательных операций. условиях", - говорится в сообщении.
Также известно, что компания откроет в Украине специальный центр, в котором будут обучать операторов Vector. Этот центр будет ответственен и за ремонт и обслуживание беспилотников.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине в это время создадут первые в мире ударные роты БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.
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