Української мови на телебаченні стане більше: що саме зміниться й коли

Рівно за місяць, з 17 липня 2024 року, в Україні набирають чинності окремі положення статті 40 закону "Про медіа", які збільшать присутність української мови на телебаченні.

РБК-Україна розповідає, як саме будуть посилені вимоги щодо використання державної мови в ефірах україномовних програм.

Про які зміни йдеться

З 17 липня 2024 року в Україні набирає чинності пункт 6 частини 8 статті 40 закону України "Про медіа". Він посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм.

"Сьогодні в телеефірах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена", - пояснив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, нові вимоги щодо збільшення присутності української мови на телебаченні є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі.

Так, використання недержавної мови в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми - якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми.

Водночас всі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.

На думку мовного омбудсмена, це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який (за визначенням Конституційного суду України) не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

Виходячи з цього, вже за місяць "глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту рідною українською мовою".

Української на ТБ стане більше (ілюстрація: facebook.com/govuamova)

Основне зі статті 40 закону "Про медіа"

Стаття 40 закону України "Про медіа" - "Мова у сфері аудіовізуальних медіа".

Згідно з пунктом 1, програми державною мовою (у тому числі фільми), у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників - ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7:00 та 18:00 годинами й між 18:00 та 22:00 годинами мають становити:

для телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій - не менше ніж 90% від загальної тривалості програм (або їх частин)

для телеканалів місцевої категорії - не менше ніж 80% від загальної тривалості програм (або їх частин)

для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України (за винятком мов національних меншин (спільнот), визнаних ВРУ державою-агресором або державою-окупантом) - не менше ніж 30% від загальної тривалості програм (або їх частин)

Згідно з пунктом 4 статті 40, з 1 січня 2024 року телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою (зокрема і фільми), не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 та 18:00 годинами й між 18:00 та 22:00 годинами.

Крім того, згідно з пунктом 5 статті 40, телемовники та радіомовники, які здійснюють мовлення мовами корінних народів України (незалежно від територіальної категорії) повинні забезпечувати сумарний тижневий обсяг мовлення державною мовою та мовами корінних народів України в обсязі не менше ніж 75%.

При цьому не менше ніж 30% - державною мовою (у тому числі програм новин, інформаційно-аналітичних та розважальних програм).