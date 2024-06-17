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Украинского языка на телевидении станет больше: что именно изменится и когда

Понедельник 17 июня 2024 14:15
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Украинского языка на телевидении станет больше: что именно изменится и когда Языковые квоты на ТВ регламентирует закон "О медиа" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ровно через месяц, с 17 июля 2024 года, в Украине вступают в силу отдельные положения статьи 40 закона "О медиа", которые увеличат присутствие украинского языка на телевидении.

РБК-Украина рассказывает, как именно будут ужесточены требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ.

О каких изменениях идет речь

С 17 июля 2024 года в Украине вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 закона Украины "О медиа". Он ужесточает требования к использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ.

"Сегодня в телеэфирах общенациональных телевизионных каналов практикуется украинско-российское двуязычие, при котором участники используют российский язык без перевода, озвучивания или субтитрования на государственный язык. С 17 июля такая практика будет прекращена", - пояснил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, новые требования по увеличению присутствия украинского языка на телевидении - важный шаг для укрепления статуса государственного языка в информационном пространстве.

Так, использование негосударственного языка в эфирах будет допускаться только в употребленных участниками программ постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы - если общая продолжительность таких реплик не превышает 10% продолжительности программы.

В то же время все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.п. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинский.

По мнению языкового омбудсмена, это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-российского двуязычия, что (по определению Конституционного суда Украины) не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

Исходя из этого, уже через месяц "зрители будут иметь возможность потреблять еще больше контента на родном украинском языке".

Украинского языка на телевидении станет больше: что именно изменится и когда

Украинского языка на ТВ станет больше (иллюстрация: facebook.com/govuamova)

Основное из статьи 40 закона "О медиа"

Статья 40 закона Украины "О медиа" - "Язык в сфере аудиовизуальных медиа".

Согласно пункту 1, программы на государственном языке (в том числе фильмы), в общем недельном объеме вещания телевещателей - лицензиатов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00 часами и между 18:00 и 22:00 часами должны составлять:

  • для телеканалов общенациональной и региональной категорий - не менее 90% от общей продолжительности программ (или их частей)
  • для телеканалов местной категории - не менее 80% от общей продолжительности программ (или их частей)
  • для телевещателей, которые, кроме вещания на государственном языке, вещают исключительно на языках национальных меньшинств (сообществ) Украины (за исключением языков национальных меньшинств (сообществ), признанных ВРУ государством-агрессором или государством-оккупантом) - не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)

Согласно пункту 4 статьи 40, с 1 января 2024 года телеканалы, имеющие лицензию на общегосударственное вещание, должны транслировать программы на государственном языке (в том числе и фильмы), не менее 90% общего времени эфира между 7:00 и 18:00 часами и между 18:00 и 22:00 часами.

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 40, телевещатели и радиовещатели, которые вещают на языках коренных народов Украины (независимо от территориальной категории) должны обеспечивать суммарный недельный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов Украины в объеме не менее 75%.

При этом не менее 30% - на государственном языке (в том числе новостных программ, информационно-аналитических и развлекательных программ).

Напомним, ранее мы рассказывали, как советские власти порочили наш язык и придумывали "украинские" слова, которых никогда не существовало.

Читайте также, что известно про "за" и "против" нового закона об английском языке.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, закон Украины "О медиа", страница "Уполномоченный по защите государственного языка" в Facebook.

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