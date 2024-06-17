Украинского языка на телевидении станет больше: что именно изменится и когда

Ровно через месяц, с 17 июля 2024 года, в Украине вступают в силу отдельные положения статьи 40 закона "О медиа", которые увеличат присутствие украинского языка на телевидении.

РБК-Украина рассказывает, как именно будут ужесточены требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ.

О каких изменениях идет речь

С 17 июля 2024 года в Украине вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 закона Украины "О медиа". Он ужесточает требования к использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ.

"Сегодня в телеэфирах общенациональных телевизионных каналов практикуется украинско-российское двуязычие, при котором участники используют российский язык без перевода, озвучивания или субтитрования на государственный язык. С 17 июля такая практика будет прекращена", - пояснил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, новые требования по увеличению присутствия украинского языка на телевидении - важный шаг для укрепления статуса государственного языка в информационном пространстве.

Так, использование негосударственного языка в эфирах будет допускаться только в употребленных участниками программ постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы - если общая продолжительность таких реплик не превышает 10% продолжительности программы.

В то же время все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.п. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинский.

По мнению языкового омбудсмена, это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-российского двуязычия, что (по определению Конституционного суда Украины) не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

Исходя из этого, уже через месяц "зрители будут иметь возможность потреблять еще больше контента на родном украинском языке".

Украинского языка на ТВ станет больше (иллюстрация: facebook.com/govuamova)

Основное из статьи 40 закона "О медиа"

Статья 40 закона Украины "О медиа" - "Язык в сфере аудиовизуальных медиа".

Согласно пункту 1, программы на государственном языке (в том числе фильмы), в общем недельном объеме вещания телевещателей - лицензиатов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00 часами и между 18:00 и 22:00 часами должны составлять:

для телеканалов общенациональной и региональной категорий - не менее 90% от общей продолжительности программ (или их частей)

для телеканалов местной категории - не менее 80% от общей продолжительности программ (или их частей)

для телевещателей, которые, кроме вещания на государственном языке, вещают исключительно на языках национальных меньшинств (сообществ) Украины (за исключением языков национальных меньшинств (сообществ), признанных ВРУ государством-агрессором или государством-оккупантом) - не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)

Согласно пункту 4 статьи 40, с 1 января 2024 года телеканалы, имеющие лицензию на общегосударственное вещание, должны транслировать программы на государственном языке (в том числе и фильмы), не менее 90% общего времени эфира между 7:00 и 18:00 часами и между 18:00 и 22:00 часами.

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 40, телевещатели и радиовещатели, которые вещают на языках коренных народов Украины (независимо от территориальной категории) должны обеспечивать суммарный недельный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов Украины в объеме не менее 75%.

При этом не менее 30% - на государственном языке (в том числе новостных программ, информационно-аналитических и развлекательных программ).