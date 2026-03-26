Українському ШІ обирають ім’я: як проголосувати в "Дії" та які є варіанти

В Україні триває створення національної великої мовної моделі. Українцям пропонують долучитися до процесу і обрати її назву через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Telegram .

Як пояснили у Мінцифри, українська команда разом із "Київстар" працює над створенням власної великої мовної моделі - системи штучного інтелекту, яка стане основою для майбутніх цифрових сервісів.

Очікується, що ця модель зможе краще розуміти український контекст, включно з мовними особливостями, діалектами та історією.

"LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM - через голосування у "Дії", - йдеться у повідомленні.

За даними Мінцифри, із понад 3 тисяч запропонованих варіантів до фіналу вийшли 10 назв:

Сяйво (Siaivo)

Питай (Pytai)

Слово (Slovo)

Дзвінка (Dzvinka)

Говерла (Hoverla)

Шипіт (Shypit)

Шукай (Shukai)

Ядро (Yadro)

Кавун (Kavun)

Гомін (Homin)

Голосування триватиме до 29 березня, 12:00. Щоб взяти участь, у застосунку потрібно обрати розділ "Сервіси" та перейти в "Опитування".