Украинскому ИИ выбирают имя: как проголосовать в "Дії" и какие есть варианты

В Украине продолжается создание национальной большой языковой модели. Украинцам предлагают присоединиться к процессу и выбрать ее название через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram .

Как пояснили в Минцифры, украинская команда вместе с "Киевстар" работает над созданием собственной большой языковой модели - системы искусственного интеллекта, которая станет основой для будущих цифровых сервисов.

Ожидается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.

"LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM - через голосование в "Дії", - говорится в сообщении.

По данным Минцифры, из более 3 тысяч предложенных вариантов в финал вышли 10 названий:

Сияние (Siaivo)

Спрашивай (Pytai)

Слово (Slovo)

Дзвинка (Dzvinka)

Говерла (Hoverla)

Шипит (Shypit)

Ищи (Shukai)

Ядро (Yadro)

Арбуз (Кавун)

Гомон (Homin)

Голосование продлится до 29 марта, 12:00. Чтобы принять участие, в приложении нужно выбрать раздел "Сервисы" и перейти в "Опрос".