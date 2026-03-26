ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинскому ИИ выбирают имя: как проголосовать в "Дії" и какие есть варианты

15:31 26.03.2026 Чт
2 мин
Голосование продлится до 29 марта 12:00
aimg Ірина Глухова
Фото: В "Дії" выбирают название для украинского ИИ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине продолжается создание национальной большой языковой модели. Украинцам предлагают присоединиться к процессу и выбрать ее название через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Читайте также: Будут ли в "Дії" военные документы и когда появится развод онлайн. Интервью с Минцифры

Как пояснили в Минцифры, украинская команда вместе с "Киевстар" работает над созданием собственной большой языковой модели - системы искусственного интеллекта, которая станет основой для будущих цифровых сервисов.

Ожидается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.

"LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM - через голосование в "Дії", - говорится в сообщении.

По данным Минцифры, из более 3 тысяч предложенных вариантов в финал вышли 10 названий:

  • Сияние (Siaivo)
  • Спрашивай (Pytai)
  • Слово (Slovo)
  • Дзвинка (Dzvinka)
  • Говерла (Hoverla)
  • Шипит (Shypit)
  • Ищи (Shukai)
  • Ядро (Yadro)
  • Арбуз (Кавун)
  • Гомон (Homin)

Голосование продлится до 29 марта, 12:00. Чтобы принять участие, в приложении нужно выбрать раздел "Сервисы" и перейти в "Опрос".

Что известно о LLM

Напомним, в январе 2026 года сообщалось, что Украина запускает ИИ, который понимает украинский язык и наши культурные особенности. Миссия страны - войти в топ-3 мира по развитию ИИ.

Тогда же стало известно, что запуск бета-тестирования национальной LLM запланирован на весну 2026 года.

Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству.

Также сообщалось, что для ее тренировки была выбрана модель Gemma от Google.

Подробнее о том, как идет разработка национальной LLM и почему собственная языковая модель - это вопрос национальной безопасности, читайте в интервью РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Искусственный интеллект Дия
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина