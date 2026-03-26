Украинскому ИИ выбирают имя: как проголосовать в "Дії" и какие есть варианты
В Украине продолжается создание национальной большой языковой модели. Украинцам предлагают присоединиться к процессу и выбрать ее название через приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Как пояснили в Минцифры, украинская команда вместе с "Киевстар" работает над созданием собственной большой языковой модели - системы искусственного интеллекта, которая станет основой для будущих цифровых сервисов.
Ожидается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.
"LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM - через голосование в "Дії", - говорится в сообщении.
По данным Минцифры, из более 3 тысяч предложенных вариантов в финал вышли 10 названий:
- Сияние (Siaivo)
- Спрашивай (Pytai)
- Слово (Slovo)
- Дзвинка (Dzvinka)
- Говерла (Hoverla)
- Шипит (Shypit)
- Ищи (Shukai)
- Ядро (Yadro)
- Арбуз (Кавун)
- Гомон (Homin)
Голосование продлится до 29 марта, 12:00. Чтобы принять участие, в приложении нужно выбрать раздел "Сервисы" и перейти в "Опрос".
Что известно о LLM
Напомним, в январе 2026 года сообщалось, что Украина запускает ИИ, который понимает украинский язык и наши культурные особенности. Миссия страны - войти в топ-3 мира по развитию ИИ.
Тогда же стало известно, что запуск бета-тестирования национальной LLM запланирован на весну 2026 года.
Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству.
Также сообщалось, что для ее тренировки была выбрана модель Gemma от Google.
Также сообщалось, что для ее тренировки была выбрана модель Gemma от Google.