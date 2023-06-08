В Українському Червоному Хресті спробували виправдатися після критики Зеленського

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ООН та Червоний хрест не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Він заявив, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити України про допомогу.

Реакція Червоного Хреста

Український Червоний хрест відмежувався від міжнародного після такої критики.

"У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні", - заявили в організації.

Зазначається, що волонтери ЧХ відразу почали евакуацію людей, в тому числі маломобільних, на підконтрольних Україні територіях.

"Наразі 6 екіпажів, а це понад 50 волонтерів, загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей. Вже евакуювали 140 людей, серед яких більшість - маломобільні", - сказано у повідомленні.

У ЧХ заявляють, що їхні волонтери також надають гумдопомогу постраждалим у місцях тимчасового розміщення евакуйованих та на вокзалах.

Що кажуть у Міжнародному Червоному Хресті

У міжнародній організації поки не відповіли на критику Зеленського.

При цьому у ЧХ розповіли про небезпеку, до якої може призвести підрив Каховської ГЕС.

Зазнається, що міни, вирвані та розсіяні паводковими водами, що йдуть вниз за течією від прорваної дамби, можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення протягом наступних десятиліть.

Води намили незліченну кількість наземних мін, і тепер ніхто не знає, де вони. Вони все ще можуть бути на мінних полях або можуть застрягти в річковому мулі чи на полях, садах і дорогах на великій території.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Через це почало підтоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, у Херсонській області затоплено вже 600 кв. км. Найскладніша ситуація складалася на лівому березі Дніпра, який перебуває під російською окупацією. Проте загарбники не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Тим часом українська влада евакуювала з підтоплених зон вже понад 2 тисяч мешканців. Рятувальники також допомагають вивозити домашніх тварин.

Більше про наслідки підриву Каховської ГЕС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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