Українському бізнесу компенсуватимуть воєнні ризики: уряд запускає новий механізм

За її словами, підприємства у прифронтових регіонах отримуватимуть компенсації за пошкоджене чи знищене ворожими атаками майно до 10 млн гривень. Відшкодування відбудеться після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".

Водночас по всій Україні діятиме механізм, згідно з яким за моделлю, подібною до "5-7-9%", компенсуватиметься частина вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки - але не більше 1 млн грн на рік", - пояснила Свириденко.

Як подати заявку

Подання заявок здійснюється онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.

Прем'єр наголосила, що після виплати компенсації держава отримає право вимагати від РФ відшкодування збитків в межах цієї суми.

"Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення", - сказала вона.

Свириденко додала, що за останній рік ворожі обстріли об’єктів бізнесу зросли більш ніж утричі.