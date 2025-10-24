Українському бізнесу компенсуватимуть воєнні ризики: уряд запускає новий механізм

Кабінет міністрів України запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Він покриває збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, вибухів і ударної хвилі, а також пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Юлії Свириденко.
За її словами, підприємства у прифронтових регіонах отримуватимуть компенсації за пошкоджене чи знищене ворожими атаками майно до 10 млн гривень. Відшкодування відбудеться після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".
Водночас по всій Україні діятиме механізм, згідно з яким за моделлю, подібною до "5-7-9%", компенсуватиметься частина вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.
"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки - але не більше 1 млн грн на рік", - пояснила Свириденко.
Подання заявок здійснюється онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.
Прем'єр наголосила, що після виплати компенсації держава отримає право вимагати від РФ відшкодування збитків в межах цієї суми.
"Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення", - сказала вона.
Свириденко додала, що за останній рік ворожі обстріли об’єктів бізнесу зросли більш ніж утричі.
Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу підтвердили намір допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.
Єврокомісія представить варіанти фінансування, щоб Київ мав змогу продовжувати оборону та боротьбу за справедливий і сталий світ у 2026-2027 роках.