UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Українському бізнесу компенсуватимуть воєнні ризики: уряд запускає новий механізм

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабінет міністрів України запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Він покриває збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, вибухів і ударної хвилі, а також пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Юлії Свириденко.

За її словами, підприємства у прифронтових регіонах отримуватимуть компенсації за пошкоджене чи знищене ворожими атаками майно до 10 млн гривень. Відшкодування відбудеться після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".

Водночас по всій Україні діятиме механізм, згідно з яким за моделлю, подібною до "5-7-9%", компенсуватиметься частина вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки - але не більше 1 млн грн на рік", - пояснила Свириденко.

Як подати заявку

Подання заявок здійснюється онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.

Прем'єр наголосила, що після виплати компенсації держава отримає право вимагати від РФ відшкодування збитків в межах цієї суми.

"Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення", - сказала вона.

Свириденко додала, що за останній рік ворожі обстріли об’єктів бізнесу зросли більш ніж утричі.

Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу підтвердили намір допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Єврокомісія представить варіанти фінансування, щоб Київ мав змогу продовжувати оборону та боротьбу за справедливий і сталий світ у 2026-2027 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія СвириденкоБізнесВійна в Україні