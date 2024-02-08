З українського порту вперше у 2024 році вийшло судно з гуманітарною пшеницею. Балкер SKY GATE транспортує 25 тисяч тонн зерна для Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як відзначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, український коридор сьогодні є основним шляхом для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Це є важливо для економічного відновлення країни й підтримки продовольчої безпеки світу. Лише за пів року з портів Одеси було експортовано більше 15 млн тонн українських зернових вантажів.

Фото: з українського порту вперше в році вийшло судно з гуманітарним зерном (facebook.com/Ministry.for.restoration)

"Украінським коридором рухається балкер SKY GATE з 25 тисячами тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії", - пише пресслужба.

Програма GrainFromUkraine

Програму було ініційовано Україною в листопаді 2022 року на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу.

Новий "зерновий коридор"

В середині липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати зерно України Чорним морем. Після цього було прийнято рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Ворог намагався усіляко перешкоджати цьому, зокрема ударами по портах й інфраструктурі.

Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в січні поточного року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем, а за загальним обсягом експорту вже наближається до показників, що мала до повномасштабного вторгнення.