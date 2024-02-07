Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морським зерновим коридором, - Шмигаль

В січні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем, а за загальним обсягом експорту вже наближається до показників, що мала до повномасштабного вторгнення.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

За його словами, півроку тому країні вдалося зняти російську блокаду Чорного моря й активізувати морську торгівлю - український морський логістичний коридор. Паралельно вдалося запустити проект страхування нашого експорту від воєнних ризиків.

"Новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32-х країн світу. 70% з цих вантажів – це аграрна продукція наших сільгоспвиробників. У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що у січні в грошовому еквіваленті загальний український експорт склав 3,1 млрд доларів, з яких 1,9 млрд доларів – це морський експорт.

За перший місяць 2024 року у держбюджет надійшло на 14% більше податків і на 30% більше митних платежів, ніж планувалося.

Загалом, додав прем'єр, до загального фонду держбюджету надійшло 116 млрд грн, а разом збори до загального і спеціального фонду склали 154,2 млрд грн.

Новий "зерновий коридор"

В середині липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна вирішила відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни усіляко намагалися перешкоджати роботі "зернового коридору", зокрема ударами по портах й інфраструктурі.

Однак завдяки зусиллям військових та міжнародної дипломатії, атаки агресора по районах зернових кордидорів вдалося припинити.

Вже у серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що перебувають в українських портах ще з початку війни.

За даними Центру транспортних стратегій, за півроку роботи організованого Україною Чорноморського коридору, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн - продукція українських аграріїв.

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