В начале 2025 года в районе Купянска в украинский плен попал гражданин Италии Джанни Ченни. Перед тем, как присоединиться к российской армии, он работал пиццайоло в ресторане в Самаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Today.it .

В распоряжении издания оказались документы итальянца.

Согласно выданному Ченни российскому военному билету, он родился в 1973 году, имеет жену и двоих детей.

Призвали в российскую армию итальянца 13 ноября 2024 года в воинской части 58198, 1-го бронетанкового полка.

Фото: военный билет Ченни (Today.it)

По данным издания, украинские войска захватили Ченни в плен 7-8 января в районе Купянска, вероятно, во время диверсионно-разведывательной операции в тылу противника.

Журналисты нашли страницы Ченни в соцсетях, согласно которым тот ранее работал шей-поваром в ресторане в Неаполе, а в последние годы - в российском городе Самара пиццайоло в ресторане итальянской кухни.

Фото: итальянский пиццайоло Джанни Ченни (Today.it)

Почетный консул Италии в Самаре и владелец ресторана Джангидо Бреббо подтвердил, что Ченни действительно у него работал где-то до начала 2024 года, а потом уволился и уехал из города.

Издание отмечает, что пока неизвестно, почему итальянец присоединился к российской армии воевать против Украины.