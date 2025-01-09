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В украинский плен попал итальянский пиццайоло, который работал в России, - СМИ

Четверг 09 января 2025 20:35
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В украинский плен попал итальянский пиццайоло, который работал в России, - СМИ Фото: в украинский плен попал итальянский пиццайоло, который работал в России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В начале 2025 года в районе Купянска в украинский плен попал гражданин Италии Джанни Ченни. Перед тем, как присоединиться к российской армии, он работал пиццайоло в ресторане в Самаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Today.it.

В распоряжении издания оказались документы итальянца.

Согласно выданному Ченни российскому военному билету, он родился в 1973 году, имеет жену и двоих детей.

Призвали в российскую армию итальянца 13 ноября 2024 года в воинской части 58198, 1-го бронетанкового полка.

В украинский плен попал итальянский пиццайоло, который работал в России, - СМИ

Фото: военный билет Ченни (Today.it)

По данным издания, украинские войска захватили Ченни в плен 7-8 января в районе Купянска, вероятно, во время диверсионно-разведывательной операции в тылу противника.

Журналисты нашли страницы Ченни в соцсетях, согласно которым тот ранее работал шей-поваром в ресторане в Неаполе, а в последние годы - в российском городе Самара пиццайоло в ресторане итальянской кухни.

В украинский плен попал итальянский пиццайоло, который работал в России, - СМИ

Фото: итальянский пиццайоло Джанни Ченни (Today.it)

Почетный консул Италии в Самаре и владелец ресторана Джангидо Бреббо подтвердил, что Ченни действительно у него работал где-то до начала 2024 года, а потом уволился и уехал из города.

Издание отмечает, что пока неизвестно, почему итальянец присоединился к российской армии воевать против Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма.

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