Український захисник взяв у полон одразу чотирьох окупантів, - Сирський

На Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України днями самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
"Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - зазначив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ подякував йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.
Українські військові не вперше беруть у полон російських окупантів. Нагадаємо, що напередодні у Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.
Перед цим прикордонники на Донеччині взяли в полон росіянина, який був переодягнений у форму ЗСУ.
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