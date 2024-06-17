UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український захисник взяв у полон одразу чотирьох окупантів, - Сирський

Фото: український захисник взяв у полон чотирьох окупантів (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України днями самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

"Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.

Російські військові в полоні

Українські військові не вперше беруть у полон російських окупантів. Нагадаємо, що напередодні у Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.

Перед цим прикордонники на Донеччині взяли в полон росіянина, який був переодягнений у форму ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський